حدث لصابرين في مسلسل مسار إجباري.. بماذا تشعر المرأة عند خيانة زوجها؟

العديد من المشكلات الاجتماعية، والأزمات الشبابية، يسلط عليها مسلسل مسار إجباري، الضوء، خلال الموسم الرمضاني 2024، على رأسها بيع الأدوية الفاسدة، والخيانة الزوجية، والعديد من المشكلات.

وتُعد الخيانة الزوجية، واحدة من أبرز المشكلات التي تعددت زوايا الفن في مناقشتها، وخلال عرض البرومو التشويقى للمسلسل «مسار إجباري» ظهرت الفنانة صابرين، التي تجسد دور والدة عصام عُمر، وهي تؤكد أنها علمت بخيانة زوجها من وراء إحساسها، قائلة: «أنا حسيت بالخيانة».

ويُعد شعور المرأة بخيانة الزوج، واحدا من أقسى المشاعر التي تطرق فؤادها، خاصة وإن كلل زواجهما بعشرة ومودة وأولاد، حتى إنه قد يصل بها للشعور بالاكتئاب في النهاية.

بماذا تشعر المرأة عند خيانة زوجها؟

وعلى غرار شعور صابرين في «مسار إجباري» يتساءل الكثير، حول ما تشعر به المرأة عند خيانة زوجها لها، وهو ما أجاب عنه في وقت سابق الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في أحد برامجه الدينية الاجتماعية المُذاعة على فضائية on.

بماذا تشعر المرأة عند خيانة زوجها؟

وقال الداعية الإسلامي، مصطفى حسنى، إن هناك العديد من الأمور التي تفقد المرأة شعورها بالأمان، وعلى رأسها الخيانة الزوجية، إذ تشعر حواء حينها بأنها أصبحت غير كافية، ويصلها شعور كسرة في النفس، خاصة إن الخيانة من شخص مقرب.

وأوضح حسني، أن الأمر يصل بها إلى عدم قدرتها على الثقة بأحد، وقد ينتهي بها لدائرة اكتئاب شديد، ومحاولات التخلص من حياتها.

الجدير بالذكر أن مسلسل مسار إجباري ضمن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في رمضان 2024، بطولة شبابية لـ عصام عمر، وأحمد داش.