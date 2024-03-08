نور محمود: أرفض التصنيفات.. وأقدم دور أستاذ جامعي في مسار إجباري

أكّد الفنان نور محمود، أنه يتمتع بحظ كبير في الدراما الرمضانية لعام 2024، إذ يشارك بأعمال تحمل تيمة مختلفة، وبأدوار جديدة عليه.

وأشار «محمود» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه يشارك في بطولة مسلسل مسار إجباري مع المخرجة نادين خان، ومسلسل محارب، مع المخرجة شيرين عادل.

تفاصيل مشاركة نور محمود في مسلسل مسار إجباري

وأضاف أنّ تجربة مسلسل مسار إجباري مختلفة عليه، وخاصة أن بطل العمل شخصان، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، موضحًا أن الشابان عصام عمر وأحمد داش، يستحقان البطولة المطلقة لأن مواهبهما حقيقية.

التجديد في الأدوار

وتابع نور محمود، أنه يجسد خلال الأحداث شخصية الدكتور صفوت هو دكتور بالجامعة، وتجمعه علاقة قوية خلال الأحداث مع كل من أحمد داش وعصام عمر، مشددًا على اختياره لأدوار مختلفة عليه بشكل مستمر، يجعله في تحدِ دائم مع نفسه، وعدم تكرار شخصياته: «لما الجمهور طلع عليا في فترة من الفترات لقب العوض.. تضايقت منه لأني ضد التصنيف وبحب طول الوقت أقدم حاجة جديدة رغم أني بفرح ديما بكل رأي للجمهور».

قنوات عرض مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري من بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، جوري بكر، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين من إخراج نادين خان وتأليف أمين جمال، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض المسلسل على قنوات CBC وON والحياة ومنصة watch it.