هل يجوز صلاة ركعتين فقط في التراويح؟.. أستاذ فقه يحسم الجدل

ينتظر الملايين من المسلمين في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية إعلان دار الإفتاء مساء اليوم، موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد إعلانها موعد استطلاع هلال هذا الشهر المقرر أن يكون مساء اليوم الأحد، وفي حال كان رمضان غدا يكون اليوم هو أول صلاة تراويح.

ومع حلول شهر رمضان يسأل البعض عن صلاة التراويح، وهل يجوز صلاة ركعتين فقط في صلاة التراويح؟، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

هل يجوز صلاة ركعتين فقط في صلاة التراويح؟

وقال الدكتور عبد الهادي زارع، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، لـ«الوطن» خلال حديثه عن هل يجوز صلاة ركعتين فقط في صلاة التراويح؟، إن صلاة التراويح من السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه، وهي ليست بفرض، كما أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن صلاة التراويح من شعائر شهر رمضان المبارك التي يجب الاستمرار عليها، وعدد ركعاتها كما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: «ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر».

وأجاب زارع عن سؤال هل يجوز صلاة ركعتين فقط في صلاة التراويح؟ قائلا: إن صلاة التراويح لا يجب أن تقل عن 8 ركعات، وذلك لأنها صلاة مختلفة عن باقي الصلوات، وهي سنة مؤكدة عن النبي، وعدد ركعاتها كما وردت عن الرسول الكريم 11 ركعة منها الوتر، ويجوز أن تكون أقل من ذلك لكن لا تقل عن 8 ركعات.

صلاة التراويح

ولفت أستاذ الفقه بالأزهر خلال إجابته عن هل يجوز صلاة ركعتين فقط في صلاة التراويح؟، أنه يستحب الجلوس بين كل صلاة كل أربع ركعات بقدرها، ويكون ذلك بين الترويحة الخامسة والوتر.