منطقة كفر الشيخ تستعد للاحتفال السنوي للجامع الأزهر

اجتمع الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بمدرج ديوان المنطقة، اليوم السبت، مع أعضاء اللجنة المُشْرفة على تنظيم الاحتفال السنوي للجامع الأزهر، والذي يوافق السابع من رمضان، بحضور مديري المراحل وموجهي عموم ومديري الإدارات بديوان المنطقة.

كفر الشيخ تستعد للاحتفال باليوم العالمي للأزهر الشريف

وفي البداية رحب رئيس المنطقة بالحاضرين، ووجّه لهم خالص الشكر والتقدير على جهودهم المبذولة خلال الزيارات الأخيرة لهيئة ضمان الجودة والاعتماد، كما خص بالشكر اللجنة المُنظمة للاحتفال في العام الماضي، مؤكداً ضرورة خروج الاحتفال هذا العام بشكل جيد دون أي معوقات.

ضرورة الانتهاء من الترتيبات قبل الاحتفال

وناقش رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية الحاضرين في ترتيبات الاحتفال لهذا العام وما تم الانتهاء منه، مشدداً على ضرورة الانتهاء من جميع الترتيبات قبل الاحتفال، والتزام كل شخص بما يسند إليه من أعمال خلال الاحتفال، مكلفاً بضرورة التعاون بين القائمين على الاحتفال، لما للأزهر الشريف من مكانة خاصة في كل مكان.