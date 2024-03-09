خالد منيب يطلق أغنية رمضان أهو جانا

أطلق المطرب الشاب خالد منيب، أغنية رمضان أهو جانا على موقع يوتيوب وكل المنصات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

تفاصيل أغنية رمضان أهو جانا

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع خالد منيب وإنتاج منيب برودكشنز، وجرى تصوير الفيديو الكليب بواسطة المخرج الإنجليزي روب بانوكي.

آخر أغنيات خالد منيب

ويستعد خالد منيب ابن شقيق الفنان الراحل عامر منيب لطرح عدد من الأغنيات على مدار العام، وذلك بعد نجاح آخر أغنياته "ناويلي على إيه" والتي حققت أكثر من 50 مليون مشاهدة وقدمها النجم تامر حسني في إحدى الحفلات مع النجم الشاب خالد منيب.