10 نصائح صحية للصيام في رمضان.. احذر المشروبات الغازية

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر رمضان الكريم 2024، ويحرص الكثيرون عند الاستعداد للصيام في تلك الأيام المباركة بالاهتمام بمعرفة العادات الصحية السليمة التي يجب اتباعها والتي تساعدهم على الاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة في الطعام، وتجنب العادات الخاطئة التي تؤدي إلى تعرض الجسم لوعكات صحية.

ويحرص جهاز حماية المستهلك دائما على توجيه النصائح والإرشادات للمواطنين لمساعدتهم في تحقيق الاستفادة من تناول العناصر الغذائية التي يتم شراؤها، ونوضح من خلال هذا التقرير 10 نصائح للصيام في رمضان، وفق الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك، كالتالي:

10 نصائح صحية للصيام في رمضان

1- يجب أن يحرص الصائم على الإفطار على التمر أو اللبن ثم الانتظار 5 دقائق، وتناول وجبة الإفطار بعدها، إذ يساعد ذلك على إمداد الجسم بما يحتاجه من نسبة سكريات.

2- الحرص على تناول الطعام ببطء ومضغ الطعام جيدا لتجنب التعرض لعسر الهضم.

3- تجنب بدء الأفطار على المشروبات التي تحتوي على الألوان الصناعية ومكسبات الطعم والرائحة.

4- تجنب الإفطار على أي نوع من أنواع المثلجات لأنها تقلل من اندفاع الدم إلى المعدة فيؤدي ذلك إلى تقلصها.

5- يجب الإكثار من تناول الخضروات الطازجة، وبشكل خاص الورقية، فضلا عن ضرورة تناول الفاكهة لأنها غنية بالفيتامينات والعناصر المعدنية كالكالسيوم والماغنيسيوم والفسفور.

6- يجب الحرص على تناول الألبان ومنتجاتها المختلفة، وتناول اللحوم والأسماك والدواجن لاحتوائها على الأحماض الأمينية الأساسية والفيتامينات والمعادن.

7- يجب الحرص على طهي الفول جيدا قبل تناوله، مع الحرص على عدم إضاقة بيكربونات صوديوم في الوجبات.

8- الحرص على تناول الزبادي لأنه يساعد في عملية الهضم ويخلص المعدة من الميكروبات الضارة.

9- عند تناول الكنافة والقطايف، يجب تناولها في الفترة بين الفطار والسحور لارتفاع محتواها من الدهون والنشويات والسكريات.

10- الحرص على التقليل من تناول المشروبات الغازية حتى لا تعوق امتصاص الكالسيوم، كما أنها تزود تسوس الأسنان وهشاشة العظام.