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دراما المتحدة

حزب المؤتمر يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان

كتب:

مريم شريف
04:25 م | السبت 09 مارس 2024
حزب المؤتمر

حزب المؤتمر

وجّه حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، ومؤسس مجلس القبائل العربية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم وللأمة العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلا المولى- عز وجل- أن يتقبل من المصريين الصيام والقيام، وأن يجعله شهرًا مباركًا على الجميع، وأن تستمر مصر في مسيرة التنمية والإنجازات، وأن يديم عليها الله نعمة الأمن والأمان.

تهنئة بشهر رمضان 

وأكد حزب المؤتمر، أهمية استغلال هذا الشهر الفضيل في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ونشر روح التسامح والتراحم بين الناس.

وطالب حزب المؤتمر، الجميع بالتكاتف خلف القيادة السياسية المصرية، والتعاون من أجل تحقيق الخير والازدهار للوطن والأمة.

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