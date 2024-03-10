قضية يناقشها مسلسل «لحظة غضب».. «الإفتاء» توضح أعراض السحر وطريقة العلاج

تحجز مسلسلات الرعب مكانة خاصة في قلوب محبي هذا النوع من الدراما التشويقية، الذين يعيشون مع الأحداث، ويتوقعون الآتي منها، ويضعون العديد من السيناريوهات قبل الحلقة القادمة.

وخلال الموسم الرمضاني 2024، الجمهور على موعد مع مسلسل «لحظة غضب»، الذي يدور حول اختفاء زوج البطلة، ويلجأ ذويه لأعمال السحر والشعوذة.

قضية مسلسل «لحظة غضب»

ويهتم الكثير من الأشخاص بالبحث عن أمور السحر، ربما من باب العلم بالأمر، أو حتى معرفة موضعه في الدين، وكيفية الوقاية منه، وما هي أعراضه؟

وكان الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، أكّد عبر فيديو بث مباشر عبر صفحة الدار الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الحسد والسحر ذكروا في القرآن، مستندًا لقول الله تعالى في كتابه: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى: «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)» الفلق.

وأوضح أمين الفتوى، أن السحر والحسد بلاءً من الله تعالى، أو يكون ابتلاءً، مشيرًا إلى أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبره، بينما البلاء بسبب ذنوب العبد وتقصيره؛ وهنا يكفر الله عنها بالبلاء.

أعراض السحر

وكان الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح في مقطع فيديو عبر قناة دار الإفتاء، أعراض السحر، التي جاءت على النحو التالي:

الصداع

الحمى

ضعف الشهية

الحزن

النسيان

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ قالت أنه عندما أصابه السحر فكان يتغير وجهه ولا يتذكر مكان وضعه للأشياء، ويعيد الكلام مرة تلو الأخرى.

العلاج من السحر

قراءة القرآن من المعوذتين والفاتحة وآية الكرسي.

الرقية الشرعية

الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم

مسلسل لحظة غضب

ومسلسل لحظة غضب، بطولة الفنانة صبا مبارك، محمد شاهين، سارة عبدالرحمن، والمقرر عرضه عبر منصة WATCH IT، خلال الماراثون الرمضاني 2024.