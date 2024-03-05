شريف راح فين؟.. محمد شاهين يكشف سر مسلسل لحظة غضب

حالة من التشويق والإثارة سيطرت على برومو مسلسل لحظة غضب، الذي يقدمه الثنائي صبا مبارك ومحمد شاهين، في السباق الرمضاني لعام 2024، كان سببها اختفاء شخص يدعى شريف، وتساؤل جميع أبطال العمل عن أين ذهب؟

شريف راح فين ؟ .. محمد شاهين يجيب

وفى تصريحات خاصة لـ«الوطن» علّق الفنان محمد شاهين، على هذا الأمر قائلا «شريف اختفى، وإن شاء الله الأحداث لما تنطلق هيحصل شوية حاجات، وهنعرف بقي راح فين».

أمّا عن علاقة شخصية مصطفى، التي يقدمها الفنان محمد شاهين، بشريف الذي اختفى ضمن الأحداث، فقال: «علاقة مصطفى بشريف هي علاقة ودودة، وفيه علاقة بينهما هتنكشف ضمن الأحداث».

وعن شخصية مصطفى التي يقدمها ضمن الأحداث، قال: «شخصية معملتهاش قبل كدا، هو سنه أكبر من كل الشخصيات اللي قدمتها قبل كدا، وشخص بيقابل مشاعر مختلفة الناس هتحبها في رمضان، وأنا بحب التمثيل مع صبا وحبيت التجربة مع المخرج عبد العزيز النجار، اللي بشارك معاه لأول مرة».

مسلسل لحظة غضب

يذكر أن مسلسل لحظة غضب، يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم صبا مبارك، ومحمد شاهين، وسارة عبد الرحمن، وناردين فرج، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وسيتم عرضه عبر منصة watch it.