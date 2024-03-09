هاني شنودة لـ«الوطن»: عودة «فرقة المصريين» التاريخية بروح شبابية معاصرة

«متحسبوش يا بنات إن الجواز راحة»، «ماشية السنيورة»، «بيغيروا مني» وغيرها من الأغنيات التي قدمتها «فرقة المصريين» بقيادة الفنان هاني شنودة، منذ نهاية السبعينات، ارتبطت على مدار ما يزيد على 10 سنوات لدى الجمهور، بالرقي والقيمة الفنية والجمالية.

6 ألبومات قدمتها «فرقة المصريين»

6 ألبومات قدمتها «فرقة المصريين»، من بينها أغنيات كتبها كبار الشعراء؛ صلاح جاهين وعمر بطيشة وعبد الرحيم منصور، وغيرها، فجاءت الأغاني مُعبرة عن روح وفلسفة الفرقة واسمها، وهو مأ أكده هاني شنودة، مع خبر إطلاق نسخة جديدة من «المصريين» التي تأتي امتدادًا للنسخة التاريخية من الفرقة.

وعن كواليس الانطلاقة الجديدة، والأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار، أضاف «شنودة» لـ«الوطن»: «ما شجعني على قرار الإطلاق الجديد بعد مشاهدتي مسلسل حالة خاصة، وهو عن شخصية محامي يعاني من التوحد لكنه عبقري، وكان يقول في المسلسل: أنا تربيت على فرقة المصريين ومنها أغنية كذا وكذا».

«حالة خاصة» اشترى حق 5 أغنيات من فرقة المصريين

وأكمل: «وبناء على ما قاله بطل المسلسل رجعت الناس تسمع أغنيات الفرقة من تاني»، من هنا كانت هذه النقطة التي شجعت هاني شنودة للعودة بحماس، متابعًا: «أسعدني أن أغاني الفرقة ما زالت متداولة بين الشباب».

ولفت إلى أن منتج مسلسل «حالة خاصة» اشترى حق 5 أغنيات، من فرقة المصريين، منها أغاني عمر بطيشة وصلاح جاهين.

وحسب الموسيقار الكبير: «الماضي هو ماضي لكن لازم نعرفه، من دون الدعوة للرجوع إليه بالضرورة، حتى نعمل للمستقبل، فلا يوجد من الفرقة القديمة إلا أنا وهاني الأزهري، وباقي الأعضاء توقفوا لظروف مختلفة».

وأردف: «الفرقة تعود هذه المرة بروح العصر وبشباب المرحلة، ونعمل على فن وفكر فرقة المصريين، كشعب له مشكلاته الاجتماعية، يمكنه التعبير عنها بمفرداته الخاصة».

وقال: «ولو تأملنا كلمات وألحان الأغاني سنجدها تقدم حالة مصرية، حرصت الفرقة على تقديمها في الانطلاقة الأولى، وستبقى مستمرة معنا في العودة، وسنقدم في الحفلات الأولى التي تنطلق قريبًا الأغاني السابقة بطريقة جديدة، على أن نجهز لأعمال جديدة في وقت لاحق».

واستطرد: «أتمنى أن يتاح للجولة تقديم حفلاتها وأغانيها في الإسكندرية وجميع محافظات ومدن مصر، الثرية بمعالمها السياحية والتاريخية، من أجل الترويج السياحي لبلدنا، إحنا ناس أغنياء جدًا، بس نحتاج نوع من التنسيط والترويج لهذه الأماكن العظيمة».

وأكمل هاني شنودة: «سيكون معي في الفرقة بانطلاقتها الجديدة مجموعة من الشباب الواعدين، الذين قدمت معهم قافلة السعادة، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهم نجوم المستقبل: منى العطار، تينا عدلي، سيف خالد، يوسف مصطفى، يوسف حسن، ودرامز معتز العربي، والإيقاع رويدة أبو زيد، تصوير حسين عصمت، وإدارة فنية مهند حميدة».