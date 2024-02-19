مسلسل «حالة خاصة» حاضر في حفل «ليالي سعودية مصرية».. ماذا قال هاني شنودة؟

أجواء مبهجة خلقها مسلسل «حالة خاصة»، بطولة الفنان طه دسوقي، والفنانة غادة عادل طوال أيام عرضه على منصة «واتش أت»، وعلى الرغم من انتهاء عرض حلقاته إلا أنه كان حاضرا في أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، من خلال حديث الموسيقار الكبير هاني شنودة، خلال حضوره الحفل الغنائي بدار الأوبرا المصرية، والذي أشاد بها وبالحالة التي خلقتها وسط الشباب والكبار.

مسلسل حالة خاصة في حفل «ليالي مصرية سعودية»

ضحكات عالية وفرحة مرسومة ظهرت على وجه الموسيقار هاني شنودة خلال حديثه عن مسلسل حالة خاصة التي وصفها قائلًا: «فعلا خلقت حالة خاصة»، مضيفًا أن المسلسل رائع للغاية ووجود الفنانة غادة عادل به كان مميزا؛ إذ استطاعت أن تجمع بين القسوة والأمومة.

«من حظي إني اشتغلت مسلسل حالة خاصة عشان الناس تسمع نوستالجيا فرقة المصريين» هكذا عَبَر الموسيقار هاني شنودة عن فرحته بعمل موسيقى مسلسل «حالة خاصة»، خلال حديثه مع مقدمي أولى حفلات «ليالي سعودية مصرية»، لافتًا إلى أن هذا المسلسل أعاد الأغاني العظيمة لفرقة المصريين إلى أذهان كافة الأجيال.

ما هي فرقة المصريين؟

تعد فرقة المصريين، أول فرقة موسيقية مصرية أسسها هاني شنودة في نهاية السبعينات عام 1977، وكان أعضاء الفرقة هم تحسين يلمظ، وهاني الأزهري، وممدوح قاسم وكان معهم مطرب يُدعى، «عمر جوهر»، لكنه حينما ترك الفرقة، أطلق على نفسه اسم «عمر فتحي».