هاني شنودة: عانينا كثيرا من إهدار حقوق الملكية ويجب تدريسها بالجامعات

دعا الموسيقار هاني شنودة، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية، إلى ضرورة اهتمام الجامعات المصرية وخاصة الكليات والأقسام الفنية في مختلف التخصصات الموسيقية، إلى ضرورة الاهتمام بتدريس علوم الملكية الفكرية لأهميتها، فقد ظل الفن يعاني لسنوات طويلة من ضياع حقوق الملكية الفكرية لمؤلفاتهم والقرصنة عليها ما يتطلب الوعي بكيفية الحفاظ على هذه الحقوق.

جاء ذلك خلال الصالون الثقافي الذي تنظمه كلية التربية النوعية بجامعة بنها بقاعة تحيا مصر، بحضور كلا من الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها، وكلاء كلية التربية النوعية، والدكتور محمود منصور رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية، والدكتورة هيام النجار رئيس قسم التربية الفنية، وياسر عبد الرحمن منسق الصالون، والموسيقار فاروق سلامة، وأدار اللقاء الدكتور هاني شحته وكيل كلية التربية النوعية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

رواد الموسيقى في مصر عانوا كثيرا

وأضاف شنودة، أن رواد الموسيقي في مصر عانوا كثيرا من إهدار الملكية الفكرية، مشيرا إلى أهمية الدراسة والتعلم في مجالات المواهب وخصوصا الموسيقى لتنمية الحس الفني والارتقاء بالذوق العام، مؤكدا: «أنا أكتر موسيقار تعامل مع النجم والزعيم عادل إمام والعمل معه كان مرحلة مهمة في تاريخي، وكان آخر أعمالي معه فيلم شمس الزناتي».

اكتشاف المبدعين وتنمية مهاراتهم

من جانبه، استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعلىم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس جامعة بنها لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كلا من الموسيقار هاني شنودة، والموسيقار فاروق سلامة، بمقر إدارة الجامعة ببنها، حيث أكد أن الجامعة تعمل على الارتقاء بالمواهب والعمل على اكتشاف المبدعين وتنمية مهاراتهم الإبداعية في كافة التخصصات والمجالات، مشيرا إلى أهمية الفن في بناء الشخصية السوية للطلاب.

وأضاف الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أن الفن والثقافة والإبداع هم ركائز أساسية في بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، مشيرا إلى حرص جامعة بنها على تنظيم مثل هذه الفعاليات وتقديم نماذج مشرفة من المجتمع لدعم وإثراء الحركة الفنية والثقافية واكتشاف مواهب الطلاب وتهيئة المناخ لهم لممارسة مواهبهم وإبداعاتهم.

ومن ناحيته، قال الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، إن الكلية تزخر بالعديد من المواهب الفنية على اختلاف تخصصاتها، كما شارك الكثير من الطلاب بمنتخب الجامعة للموسيقي وأحرزوا العديد من الجوائز، ويأتي هذا في إطار تشجيع الجامعة بقيادة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، وتبنيها للمواهب في مختلف التخصصات والمجالات المختلفة.

وأوضح الدكتور محمود منصور هيبة رئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها أعلن عن تنظيم الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء، اليوم الأحد، بمشاركة مجموعة من أكبر وألمع الفنانين، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جاء ذلك بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعه لشؤون التعلىم والطلاب، والدكتور سيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية، وتحت إشراف الدكتور هاني شحته وكيل خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع رانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عيسوي منسق الأنشطة الطلابية بجامعة بنها.

وكشف منصور، أن الصالون الثقافي الفني للموسيقي والغناء بجامعة بنها يأتي برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية.

ويستهدف دعم اكتشاف المواهب الطلابية ، كما يتضمن مجموعة من الفقرات الموسيقية المتنوعة يقدمها طلاب وأساتذة قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية تحت إشراف الدكتور هيام النجار رئيس القسم، والدكتور ياسر عبدالرحمن أستاذ الموسيقى العربية ومنسق الصالون.