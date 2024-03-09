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دراما المتحدة

انتهاء تصوير مسلسل كامل العدد+1 رمضان 2024

كتب:

ياسمين محمود
06:36 م | السبت 09 مارس 2024
كواليس كامل العدد

كواليس كامل العدد

أعلن صدقي صخر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، انتهاء تصوير مسلسل كامل العدد +1 المقرر عرضه رمضان 2024.

ونشر صخر صورًا من كواليس انتهاء التصوير معلقًا: «فرحة الفركش قبل رمضان باقي من الزمن يومين على كامل العدد+1 على قناة on وشاهد».

أبطال مسلسل كامل العدد+1

مسلسل كامل العدد يتكون من 15 حلقة، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي وعمرو جمال، والفنانة إسعاد يونس، ومن تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

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