تترقب جماهير قطبي الكرة المصرية، المواجهة التي تجمع بين الأهلي والزمالك، في نهائي بطولة كأس مصر، المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة.

ويبدو أن احتفال الأهلي الأشهر خلال الأعوام الماضية، سيكون المرتقب لجماهير المارد الأحمر، حال تحقيق الفوز اليوم على الزمالك، وضرب عصفورين بحجر، بحسم القمة من جهة، وحصد لقب كأس مصر من جهة أخرى.

هل تتحقق نبوءة مسلسل كامل العدد +1 في مباراة الأهلي والزمالك؟

أغنية سطلانة، التي أصبحت أنغامها هي الاحتفال الأشهر للاعبي الأهلي وجماهيره، كانت ضمن برومو كامل العدد +1، الذي ينافس في دراما رمضان هذا العام، والتي أظهرت أبطال العمل يحتفلون على نغماتها بعد فوز الأهلي، بينما كانوا يرتدون قميص النادي.

جماهير الأهلي تأمل في الاحتفال على نغمات سطلانة على غرار مسلسل كامل العدد +1

وتأمل جماهير الأهلي في تحول المشهد الذي ظهر في المسلسل إلى واقع، عقب مباراة الليلة، من خلال الاحتفال على أنغام أغنية سطلانة، حال تحقيق لقب كأس مصر الليلة.

مسلسل كامل العدد +1، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.

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