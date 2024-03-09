يناقشها مسلسل كامل العدد +1.. أخطاء تجنبيها أثناء تربية الابن الأصغر

«سبعة مش كفاية الثامن يحلي الحكاية»، عبارة رافقت البرومو التشويقي للجزء الثاني من مسلسل كامل العدد +1، المقرر عرضه على قناة ON خلال شهر رمضان المبارك 2024، في إشارة إلى الطفل الثامن آخر العنقود الذي سيُنجبه بطلا المسلسل، الفنانان دينا الشربيني وشريف سلامة، ما يزيد الأحداث اتشابكًا وكوميديا، من خلال تسليط الضوء على علاقة الآباء والأبناء في ظل ضغوط الحياة الزوجية.

مساوئ الدلال المبالغ فيه

ومن واقع مسلسل كامل العدد+1 الذي يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، أشارت الدكتورة ريهام عبد الرحمن، أخصائي علاقات نفسية وأسرية، إلى مَثل «آخر العنقود سكر معقود» وهو مقولة شعبية متداول عن غلاوة الابن الأصغر الذي غالبًا ما يحصل على الدلال والعناية من قبل الأسرة بشكل مبالغ فيه، ويُطلق عليه «دلوعة العائلة» حتى إذا كبر في السن.

طلبات «آخر العنقود» تكون مجابة في الكثير من الأحيان، هذا ما أضافته عبد الرحمن في حديثها لـ«الوطن»: «ليس كل العائلات تتبع هذا الأسلوب إلا أنه يحدث في الغالب، ويعتبر التدليل المبالغ فيها والاستجابة لجميع مطالب الطفل من العوامل التي تؤدي إلى إفساد شخصيته وعدم شعوره بالمسؤولية، لذا ينبغي أن يكون كل شيء بالقدر المناسب، وعدم الإفراط فيه».

عادات تربوية خاطئة

وتعتبر كثير من الأسر، أن الطفل الأصغر هو الابن المطيع البار الذي لا يُخطئ أبدًا، ما يؤثر على شخصيته بالسلب ويدفعه إلى ارتكاب المزيد من الأخطاء دون خوف من العقاب: «من العادات الخاطئة التي يرتكبها الآباء أيضًا في أثناء تربية الابن الأصغر، هي إعفاؤه من مشاركة أشقائه في تنظيف المنزل أو إعداد الطعام، ما يخلق لديه نوعا من الأنانية وعدم الشعور بالآخرين، لذا ينبغي حثه على المشاركة دائما في جميع المسؤوليات المنزلية».

مسلسل كامل العدد يتكون من 15 حلقة، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، ومن تأليف يسر طاهر، رنا أبوالريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.