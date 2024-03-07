مصطفى درويش يستحوذ على مشاهد برومو مسلسل كامل العدد +1

بعد عرض البرومو الثاني الرسمي لمسلسل كامل العدد +1، على منصة «watch it»، وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ظهر الفنان الراحل مصطفى درويش، وهو ما أثار إعجاب جمهوره، الذي افتقد لرؤيته كثيرًا، وأشادوا بفريق عمل المسلسل، بسبب تذكر الراحل دائمًا سواء في البرومو الأول أو الثاني.

دور الفنان الراحل مصطفى درويش في مسلسل كامل العدد +1

صورة صغيرة، ظهر بها الفنان الراحل مصطفى درويش، الذي جسد شخصية «عمر»، برفقة زوجة ووالدة طفلتيه، موضوعة على طاولة صغيرة بجانب السرير، وهي تنظر له بحنين واشتياق لرؤيته، خلال عرض البرومو الثاني الرسمي لمسلسل كامل لعدد +1، في لقطة مؤثرة ولفتة إنسانية من فريق العمل بأنه لا زال موجودًا رغم وفاته.

دور الفنان الراحل استحوذ على أحداث مسلسل كامل العدد +1، وذلك عن طريق والدته التي تؤدي شخصيتها الفنانة ميمي جمال، وزوجته «بدرة» وطفلتيه التوأم، التي يكون لهما دور رئيسي مع باقي الأطفال طوال عرض الحلقات، فضلًا عن إعادة اسمه مرة أخرى عن طريق الطفل الثامن «عمر» ابن دينا الشربيني «ليلى» وزوجها شريف سلامة «أحمد».

مسلسل كامل العدد +1

وحقق الفنان الراحل مصطفى درويش، بهجة كبيرة في الجزء الأول من مسلسل كامل العدد، وعلى الرغم من وفاته وغيابه عن الجزء الثاني، إلا أن صناع العمل قرروا استكمال شخصيته بوجه آخر، وهو ما نال إعجاب محبي الفنان الراحل، وسط حالة من الامتنان لصناع العمل.

مسلسل «كامل العدد 2»، من بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، آية سماحة، وأحمد كمال، أحمد جمال سعيد، ومن تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.