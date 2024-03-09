خاطرة تراويح للواعظات بـ7 مساجد في كفر الشيخ خلال شهر رمضان المبارك

أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أنّه سيتم عقد خاطرة تراويح للواعظات بـ7 مساجد بأوقاف كفر الشيخ، وذلك بمشاركة نُخبة من كبار الواعظات.

خاطرة تراويح للواعظات خلال شهر رمضان المبارك

وقال «بسيوني»، إنّه في إطار تخصيص وزارة الأوقاف عام 2024 عامًا للواعظات والتوسع في الأنشطة الخاصة بهن، تعقد الوزارة أكثر من 3200 خاطرة دعوية للسيدات خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الجمهورية، تقوم بتقديمها الواعظات بعد صلاة التراويح، وذلك يومي السبت والثلاثاء، بما فيهم مديرية أوقاف كفر الشيخ التي جرى تخصيص 7 مساجد بها لعقد خاطرة التراويح.

وذكر «بسيوني»، أنّ خاطرة التراويح تُعقد بمساجد «الكبير بقرية شابة بمركز دسوق، وحافظ بقرية شالما بمركز سيدي سالم، والمتولي بقرية أبو مصطفى بمركز الرياض، والرحمة بقرية المنشأة الكبرى بمركز قلين، ومسجد إبراهيم الدسوقي بمدينة دسوق، ومسجد الإيمان الكبير بالمدينة التجارية بمركز كفر الشيخ، ومسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ».

تكثيف الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك

وأوضح «بسيوني»، أنّ خاطرة التراويح يُحاضر فيها نُخبة متميزة من واعظات وزارة الأوقاف «8 واعظات معتمدات»، لافتاً إلى أنّ ذلك يأتي في ضوء رسالة وزارة الأوقاف وواجبها العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهود الوزارة لتكثيف الأنشطة الدعوية خلال شهر رمضان المبارك، برعاية وتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.