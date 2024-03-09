حضور الطلاب بالمدارس وحقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان 2024

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيانًا أوضحت فيه كل التفاصيل اللازمة عن حضور الطلاب بالمدارس، وحقيقة رفع الغياب خلال شهر رمضان، لا سيما بعد انتشار شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حول رفع الغياب وإعطاء الطلاب الحرية في الحضور للمدارس.

حضور الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان 2024

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قرارها، بانتظام حضور الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان، وتوجيهاتها لمديري مديريات التربية والتعليم بالمحافظات بالتزام تنفيذ التوجيهات كما ينبغي.

كما نفت وزارة التربية والتعليم صدور أي قرارات أخرى، بشأن حضور الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان 2024، وكذلك برفع نسب الغياب بالمدارس.

ضبط حضور الطلاب بالمدارس في شهر رمضان

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى ضرورة قيام مديري المدارس برصد الغياب والحضور بشكل يومي، ورفع تقرير بهذه النسب يوميًا للإدارة التعليمية التابعة لها كل مدرسة، وذلك كنوع من الحزم والضبط من جانب المدارس لضمان استقرار المنظومة التعليمية خلال شهر رمضان الكريم.

كذلك نبهت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس الخاصة، واليابانية، والدولية، بتنفيذ موجهي الوزارة، أجندة المرور على المدارس التابعة لها، خلال شهر رمضان، موجهة بضرورة الالتزام باستقرار سير العملية التعليمية بها.

من جانبه، كشف أحد قيادات ديوان عام وزارة التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، النقاب عن إجراءات حضور الطلاب بالمدارس خلال شهر رمضان، مؤكدا أن الأمر يتعلق بالإدارات التعليمية، فتغيير المواعيد يكون حسب كل إدارة تعليمية بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، موضحاً أن هناك تعليمات مشددة على جميع المديريات بضرورة رصد الغياب بصفة مستمرة حتى نهاية العام الدراسي.