«التعليم» تحسم الجدل بشأن عدد أيام حضور الطلاب في المدارس

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الاستعدادات النهائية للوزارة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحًا أنه جرى التنبيه على جميع المدارس بضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة في الفصول لمواجهة كورونا، مثل إلزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة الطبية، وتخصيص لجنة لمتابعة الإجراءات الصحية في جميع المدارس.

وأضاف «شوقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدراسة في المدارس ستكون كل أيام الأسبوع وليست «أون لاين»، منوها بأن المنصات التعليمية التي جرى توفيرها من قبل الوزارة تعتبر مكملة لحضور الطلاب في المدارس، مشددًا على الطلاب بضرورة الاستفادة منها.

«شوقي»: الوزارة حريصة على صحة كل أطراف العملية التعليمية وانتظام الدراسة

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من تطعيم جميع المعلمين والإداريين، من أجل البدء في عام دراسي منتظم تمامًا مع تفعيل الحضور والغياب، مؤكدًا أن الوزارة كثفت من جهودها للانتهاء من جميع أعمال التطعيم بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

وأكد «شوقي» أن الوزارة حريصة على صحة كل أطراف العملية التعليمية، وانتظام الدراسة ليتثنى للطلاب الاسفادة منها في المدارس، لافتا إلى تفعيل مجموعات التقوية وجميع الأنشطة المدرسية.

تعليمات هامة قبل بدء العام الدراسي الجديد

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أعلنت تفاصيل العام الدراسي الجديد وأصدرت مجموعة من التعليمات:

- حظر استخدام أي مقررات دراسية غير المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

- تشجيع الطلاب على الحضور للمدارس، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي.

- التأكيد على ضرورة سد العجز في جميع التخصصات بمختلف المراحل التعليمية.

- الالتزام بالمعايير والضوابط المقررة بشأن اختيار مديري ووكلاء المدارس والموجهين الفنيين.

- عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور والاستماع لمقترحاتهم.

- تشجيع الطلاب على توظيف كافة المنصات التعليمية.

- ضرورة الاهتمام بالفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- حظر تكيلف مرحلة رياض الأطفال بأي واجبات منزلية.

- الالتزام بشروط القبول بالصفوف الأولى بالمراحل الابتدائية ورياض الأطفال.