رياح مثيرة للأتربة وأمطار وشبورة تضرب المحافظات غداً بذروة نوة الحسوم

تتعرض العديد من المحافظات غداً الأحد، لرياح نشطة مثيرة للأتربة مصحوبة بأمطار في بعض المناطق، تزامناً مع ذروة نوة الحسوم والتي تضرب البلاد وتكون مصحوبة بموجة من الطقس السيئ في الأسبوع الأخير قبل انتهاء موسم الشتاء.

3 ظواهر طبيعية تضرب المحافظات غداً الأحد

وتشهد حالة الطقس غدًا في المحافظات 3 ظواهر طبيعية، الأولى نشاط في حركة الرياح المثيرة للأتربة على محافظات الصعيد خاصة الجنوب «الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط»، وشمال الصعيد في «الفيوم وبني سويف والمنيا»، والقاهرة الكبري، وجنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تتأثر المحافظات بشبورة مائية على محافظات وجه بحري والقاهرة الكبرى ومدن القناه «بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وشمال الصعيد» ومحافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة، وجميع الطرق القريبة من المسطحات المائية من مياه النيل والبحر المتوسط والأحمر، كما تتعرض مدن محافظة جنوب سيناء لسقوط أمطار خفيفة تصل نسبتها 20%، وهو ما أكدته هيئة الأرصاد الجوية.

طوارئ في المحافظات

وأعلنت المحافظات حالة الطوارئ لمواجهة حالة الطقس غير المستقر، وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن غرفة عمليات المحافظة تتابع مستجدات حالة الطقس على مدار الساعة، والتواصل المستمر مع مجالس المدن في الطور وطابا ونويبع وسانت كاترين وشرم الشيخ ودهب.

وأكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ضرورة رفع حالة الطوارئ ومتابعة مركز السيطرة الوطني والتغيرات المناخية والتعامل السريع بالتنسيق بين المركز والمحافظة ومراكز المدن والرد على شكاوى المواطنين والتعامل معها.