رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس: أحلام وطموحات طمرت تحت الركام في غزة المنكوبة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن استخدام التجويع الجماعي جريمة مروعة بحق الإنسانية تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف أهل غزة وتنتهك حياة المواطنين جميعا وخاصة المدنيين والأطفال الذين يدفعون فاتورة هذه الحرب والتي تندرج في إطار التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة .

وأضاف «حنا» في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بالكلمات وبمناسبة يوم المرأة العالمي نذكر بأن نساء غزة يلدن الأجنة ميتة ويُقتلن ويُهجرن ويُجوعن كما هو حال كل أبناء شعبنا في القطاع .

وطالب رئيس أساقفة الروم الأرثوذكس سبسطية بوقف الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار، فلم يعد من المقبول أن تستمر الحرب أكثر من ذلك وذلك أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة، فغالبية الأبنية في غزة قد دمرت وما أكثر الأحلام والطموحات التي طمرت تحت الركام.

وأضاف: في كنيسة القديس بورفيريوس وفي كنيسة العائلة المقدسة هنالك من يعانون من الجوع والعطش وانعدام المقومات الأساسية للحياة، كما هو حال أهل غزة كلهم، في غزة الجميع يعانون ولا يستنثى أحد على الإطلاق، متابعاً كان الله في عون أهلنا بغزة في ظل هذه الظروف العصيبة والمأساوية.