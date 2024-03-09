كاتب صحفي: السيسي خلال كلمته اليوم يثبت للمجتمع الدولي الرؤى المصرية فيما يخص غزة

قال الكاتب الصحفي، أشرف العشري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته اليوم في احتفالية الشهيد أراد تأكيد مجموعة من الثوابت والكثير من الرؤى المصرية فيما يخص الحراك المصري منذ السابع من أكتوبر، وإبلاغ المجتمع الدولي برسالة جوهرية أن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك في مثل هذا الموقف المميت الذي لحق بالشعب الفلسطيني على مدار 6 أشهر.

الأوضاع الحالية في غزة والجهود المصرية

وأضاف العشري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الأحياء في غزة ما زالوا في مواجهة أوضاع كارثية مذرية تحتاج إلى تكاتف دولي لتغيير المعادلة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن غزة حاليًا تحتاج إلى بذل جهود لتفعيل أطر الحراك الدولي لإمكانية وضع نهاية سريعة للمذابح التي تحدث في القطاع.

وأكد أن السيسي أشار خلال كلمته اليوم إلى أن مصر لن تتوانى عن مساندة الشعب الفلسطيني وستستمر في بذل الجهود من أجل إنقاذ الأشقاء، وأن معبر رفح المصري مفتوح على مدار الساعة، ولن نتوقف عن تقديم المساعدات الغذائية من خلال الإنزالات الجوية بسبب التحديات التي يواجهها معبر رفح البري.