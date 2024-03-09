«حماة الوطن»: يوم الشهيد تأكيد على تضحيات قواتنا المسلحة وأمجادهم العطرة

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن احتفال الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها بيوم الشهيد تقديرا منهم لهؤلاء الرجال الذين قدموا دماءهم وأرواحهم فداء لوطنهم وأن الشعار الذي اتخذته قواتنا المسلحة «ويبقى الأثر» يؤكد أن مصر لن تنسى شهدائها الأبرار الذين خرجوا من نبت هذه الأرض الطيبة وسطروا في صفحات مضيئة تاريخ مصر الخالد دفاعا عن ترابها الغالي.

صفحات تاريخ الوطن مليئة ببطولات وأمجاد شهدائنا

وأكد أن تاريخ هذا الوطن تمتلئ صفحاته ببطولات وأمجاد شهدائنا الأبرار الذين تحطمت على أيديهم كل من حاول الاقتراب أو المساس من تراب وآمن مصر واستقرارها وستبقى أمجادهم العطرة خالدة تتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل ليؤكدوا يوما بعد يوم أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق وإنما تضحيات حقيقية عرق وجهد ودماء ثمن لصون مصر وأمنها واستقرارها.

وأشاد بما أكده الرئيس السيسي خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد وهو أن العالم يشهد منذ شهور مأساة كبرى بجوارنا في فلسطين العزيزة حيث يسقط الآلاف في قطاع غزة ويتعرض الأحياء منهم لمعاناة إنسانية غير مسبوقة ونبذل أقصى ما نستطيع من جهد وطاقة لحمايتهم وإغاثتهم عن طريق وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات لهم، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي كان حريصا على أن يظل معبر رفح مفتوحا 24 ساعة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتخفيف المعاناة عن أشقائنا الفلسطينيين.

مصر لن تخون أشقاءها

وثمّن ما أكده الرئيس السيسي أن مصر لن تخون أشقائها في الماضي وستظل على العهد في الحاضر والمستقبل وسنحافظ على كل شبر من أرضنا وبلادنا فكلنا مسؤولون نحميها كما هي وبحدودها المعروفة منذ آلاف السنوات ولن نفرط فيها.

ووجه اللواء طارق نصير التحية إلى روح الشهيد البطل الفريق عبد المنعم رياض في الاحتفال بيوم الشهيد ولكل شهداء مصر الأبرار عبر تاريخها الطويل وآخرهم شهداء معاركها ضد الإرهاب.