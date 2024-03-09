إقبال كبير على معرض حزب حماة الوطن في سوهاج.. «سلع رمضان بأسعار مخفضة»

يشهد معرض السلع الغذائية أهلا رمضان، والذي تنظمه أمانة حزب حماة الوطن بسوهاج، بمناسبة شهر رمضان الكريم، إقبالا كبيرا من المواطنين للاستفادة بالأسعار والمخفضة والعروض التي يقدمها المعرض.

إقبال كبير على معرض حزب حماة الوطن بسوهاج

وافتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أكبر معرض للسلع الغذائية المخفضة «أهلا رمضان»، والذي أقامه حزب حماة الوطن بسوهاج أمام الاستاد الرياضي برعاية الدكتور مختار همام مرسي أمين المحافظة، وإشراف المحاسب كمال شلبي أمين التنظيم.

وقال «همام»، إن المعرض يأتي ضمن توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس حزب حماة الوطن، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير أمين عام الحزب، والدكتور أحمد العطيفي أمين مساعد الحزب وأمين التنظيم، بهدف تخفيف العبء من على كاهل المواطنين، وتقديم سلع غذائية بأسعار مناسبة.

وأوضح «همام»، أن معرض السلع الغذائية يضم جميع السلع التى يحتاجها المواطن وبأسعار مخفضة، من زيت وسكر وبقوليات وغيرها، مشيرا إلى افتتاح عدد من المنافذ في مراكز وقرى المحافظة، وذلك لتقديم السلع بأسعار مخفضة بالتعاون مع شركة صناعات غذائية.