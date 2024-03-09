قيادية بـ«حماة الوطن»: شهداء مصر سجلوا تاريخا عظيما مليئا بالانتصارات

تقدمت حنان شرشار، القيادية بحزب حماة الوطن، وأمينة الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخلية، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلة، «أبطال سجلوا تاريخاً عظيما مليئا بالانتصارات التي حققوها ليظل هذا الوطن باقياً، وشأنه مرفوع أمام العالم، ووطنهم لن ينساهم ودمائهم رسمت طريق الدولة الصحيح نحو التنمية والبناء وقبل ذلك الأمن والاستقرار».

أبطال سجلوا ملاحم وطنية

وثمنت «شرشار»، في بيان لها، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدة أن الرئيس حريص على تكريم كل شهيد احتفاءا بتضحياته النبيلة التي لن تقدر بثمن، وتأكيدا على أن الدولة لن تنسى أبطالها وشجاعتهم وستظل تتحدث دائما عنها لتأخذها عنوانا للشجاعة والبسالة والصلابة لرفعه هذا الوطن.

ولفتت حنان شرشار، إلى أن شهداء الوطن خاضوا معركة شريفة ونزيهة عنوانها حب الوطن والتصدي لأي محاولات تهدد أمنه أو تعصف باستقراره أو تروع شعبه، وتصدروا بنجاح كبير ودافعوا عن رسالتهم واستشهدوا في سبيل تحقيقها، ونالوا أعلى مراتب الجنة ونعيمها، وستظل الدولة المصرية تخلد ذكراهم عرفانا وتقديراً لجهودهم وتضحياتهم التي لن يكفيها اي احتفال.

وتقدمت بالشكر لكل أم وزوجة شهيد، تحملوا فجاعة موت ذويهم، وقدموا نماذج للمجتمع مشرفة مدافعة عن وطنها لأبعد الحدود.