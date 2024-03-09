تعديل مواعيد قطارات بعض الخطوط تزامنا مع بداية شهر رمضان

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، وذلك اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المعظم.

وأوضحت الهيئة في تقرير لها، أنه تم تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب «الفيوم - الواسطى» والعكس وتعديل ميعاد قطار 2103 خدما التبين، وتأخير قيام قطار 268 ركاب «المنصورة - طنطا» ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35، وإضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس «طنطا - المنصورة» بمحطتي منية شنتناعياش وصفط تراب.

وأكدت الهيئة أنه بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية، لافتة إلى أنه يتم أيضاً تعديل ميعاد قيام قطار 1915 سياحي «القاهرة - المنصورة» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 3:20 مساء بدلاً من الساعة 5:10 مساء ليصل محطة المنصورة الساعة 5:40 مساء، وتعديل ميعاد قيام قطار 2027 تالجو «القاهرة - الإسكندرية» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 8:00 مساء بدلاً من الساعة 7:00 مساء ليصل محطة الإسكندرية الساعة 10:30 مساء.

كما يتم تعديل ميعاد قيام قطار 2026 تالجو «الإسكندرية - القاهرة» ليقوم من محطة الإسكندرية الساعة 7:45 مساء، بدلاً من الساعة 6:50 مساء، ليصل محطة القاهرة الساعة 10:15 مساء وتعديل ميعاد قيام قطار 959 ثالثة مكيفة «القاهرة - الإسماعيلية» ليقوم من محطة القاهرة الساعة 6:45 مساء بدلاًً من الساعة 7:50 مساءً ويصل محطة الإسماعيلية الساعة 9:45 مساء.