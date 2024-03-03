أسعار تذاكر قطارات التالجو.. وتخفيضات 50% لهذه الفئة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ ذوي الهمم ومرافقيهم يحصلون على تخفيض 50% على قطارات التالجو الفاخرة، موضحة أنّ هذه النوعية من القطارات تُقدم خدمات مختلفة لأول مرة على جميع خطوط الوجهين البحري والقبلي، وتراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق تقرير لها.

أسعار تذاكر التالجو على الوجه القبلي

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر التالجو على الوجه القبلي لذوي الاحتياجات الخاصة، وفق ما أعلنت عنه السكة الحديد، كما يلي.

أسعار تذاكر الدرجة الأولى لذوي الهمم

- من محطة القاهرة إلى المنيا: 175 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى أسيوط: 175 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى سوهاج: 250 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى قنا: 275 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى الأقصر: 300 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى إدفو: 350 جنيها.

-من محطة القاهرة إلى أسوان: 350 جنيها.

أسعار تذاكر الدرجة الثانية لذوي الهمم

- من محطة القاهرة إلى المنيا: 125 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى أسيوط: 125 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى سوهاج: 150 جنيها.

- من محطة القاهرة إلى قنا: 175 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى الأقصر: 200 جنيه.

- من محطة القاهرة إلى إدفو: 275 جنيهًا.

- من محطة القاهرة إلى أسوان: 275 جنيهًا.

أسعار قطارات التالجو على الوجه البحري لذوي الهمم

- الدرجة الأولى: 112.5 جنيه.

- الدرجة الثانية: 75 جنيها.