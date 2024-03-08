مواعيد قطارات «طنطا - منوف» في شهر رمضان 2024

أعلنت هيئة سكك حديد مصر، عن مواعيد قطارات «طنطا - منوف» خلال الفترة المقبلة، حيث يربط هذا القطار محافظتي الغربية والمنوفية، وتوجد 10 محطات تفصل بين طنطا ومنوف وهما «كفر الشيخ سليم - تلا - كفر طبلوها - البتانون - كفر البتانون - طنبدي - شبين الكوم الجديدة - شبين الكوم - شنوان - الحامول».

عدد قطارات «طنطا - منوف»

وأشارت هيئة سكك الحديد، أن هناك عدد 18 قطارا ينطلق من مدينة طنطا ويصل مدينة منوف على مدار اليوم، وأيضا هناك عدد من هذه القطارات تستكمل رحلتها إلى محطة رمسيس بمحافظة القاهرة، ويوجد العديد من الركاب والطلاب يستخدمون هذا القطار على مدار العام.

مواعيد قطارات «طنطا - منوف»

1- قطار رقم 1190 مكيف روسي ينطلق 4:40 ص ويصل الساعة 5:52 ص

2- قطار رقم 534 محسن ينطلق 5:10 ص ويصل الساعة 6:26 ص

3- قطار رقم 536 محسن ينطلق 6:00 ص ويصل الساعة 7:10 ص

4- قطار رقم 540 محسن ينطلق 6:50 ص ويصل الساعة 8:05 ص

5- قطار رقم 122 محسن ينطلق 7:15 ص ويصل الساعة 8:30 ص

6- قطار رقم 124 محسن ينطلق 8:10 ص ويصل الساعة 9:15 ص

7- قطار رقم 544 محسن ينطلق 9:50 ص ويصل الساعة 11 ص

8- قطار رقم 562 محسن ينطلق 11:35 ص ويصل الساعة 12:45 م

9- قطار رقم 546 محسن ينطلق 1:15 م ويصل الساعة 2:35 م

10- قطار رقم 548 محسن ينطلق 2:35 م ويصل الساعة 3:50 م

11- قطار رقم 550 محسن ينطلق 3:30 م ويصل الساعة 4:42 م

12- قطار رقم 552 محسن ينطلق 4:05 م ويصل الساعة 5:15 م

13- قطار رقم 554 محسن ينطلق 5:10 م ويصل الساعة 6:26 م

14- قطار رقم 556 محسن ينطلق 6:30 م ويصل الساعة 7:45 م

15- قطار رقم 118 روسي ينطلق 7:30 م ويصل الساعة 8:30 م

16- قطار رقم 558 محسن ينطلق 9:00 م ويصل الساعة 10:10 م

17- قطار رقم 564 محسن ينطلق 10:10 م ويصل الساعة 11:20

18- قطار رقم 560 محسن ينطلق 11:10 م ويصل الساعة 12:15 ص