أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الأحد الموافق 10 مارس الجاري، ومن المتوقع أن يكون غدا أول صلاة تراويح لشهر رمضان 2024، وفق ما أوضحه مركز البحوث الفلكية، ويتوقع الخبراء أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون باردا ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء.

حالة الطقس في أول يوم صلاة التراويح.. هل نشهد سقوط أمطار؟

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك غدا الأحد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على مناطق من جنوب سيماء على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد وجنوب محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع ظهور الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 35 والصغرى 16 درجة مئوية.