حكاية أطول فانوس رمضان بالإسكندرية.. سباق الفرحة في شهر الخير

يتسابق أهالي الإسكندرية للتعبير عن فرحتهم بقدوم شهر رمضان الكريم، فيما تتزين الشوارع لاستقبال رمضان بتعليق الأنوار الملونة والفوانيس بالمنازل، وفي غرب الإسكندرية وبشارع البيطاش الرئيسي بالعجمي جرى وضع أطول فانوس لاستقبال شهر رمضان، وبجواره هلال ضخم.

نتسابق في الفرحة

ويقول عرفة محمود صاحب أطول فانوس رمضان بغرب الإسكندرية لـ«الوطن»: شهر رمضان له طابعه الخاص، وجميعنا بالإسكندرية نتسابق في الفرحة ومن مظاهر رمضان وأهمها هو الفانوس، لذا قررت عمل أطول فانوس رمضان لنزين به الشارع الرئيسي ليشاهده الجميع ويشعرون بفرحة رمضان والناس تأتي لالتقاط الصور بجواره وهذا يسعدني، إذ استطعت إدخال الفرحة على الناس.

مشهد رمضاني

ويضيف هشام عرفة، أردنا تمييز منطقتنا بشيء جميل في شهر الفرحة فهناك سباق دائم بين كل مناطق الإسكندرية للتعبير عن فرحة رمضان وصنعنا أطول فانوس رمضان وبجواره أكبر هلال ويصل طول الفانوس لأكثر من 5 أمتار ويضاء بالأنوار الملونة مساءًا ليعطي مشهد رمضاني بديع مع الزينات الموجودة بالشارع لنستقبل شهر الخير بالفرحة.