راعي الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر يعلق فانوس رمضان.. «هنحتفل مع بعض»

احتفل القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، بحلول شهر رمضان المبارك، بتعليق الزينة وفانوس رمضان، على مقر المطرانية الأقباط الكاثوليك بالغردقة، لمشاركة المسلمين أجواء الفرحة بحلول الشهر الكريم.

راعي الكنيسة الكاثوليكية يعلق فانوس رمضان

وأكد القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يشارك الشعب المصري أجواء الفرحة بقدوم شهر رمضان المبارك.

وأوضح «أديب» أن هذا ليس بجديد على أطياف الشعب المصري، لافتا إلى أنها عادة سنوية يحرص عليها بتعليق الفانوس والزينة بمقر بالكنيسة في الغردقة كل عام، احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وقدم وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، التهنئة لجميع المصريين بحلول الشهر الكريم، وشعب البحر الأحمر، قائلا: «ندعو الله ببركة شهر رمضان، أن يسود الرخاء والأمن والأمان على مصرنا الحبيبة، ويعم الخير على الجميع».

القمص يؤنس أديب: أشارك في جميع المناسبات

وأكد القمص يؤنس أديب، أنه يتمنى من الله أن يتقبل صيام جميع إخوته من المسلمين، مشيرا إلى أنه يشارك في جميع المناسبات مع جميع طوائف الشعب.

ولفت إلى أن جيرانه المسلمين وأصدقائه، يقدمون التهنئة له في كل مناسبة، ولا بد أن يفرح الجميع بشهر رمضان الكريم.