أسعار العسل في معارض أهلا رمضان بالمحافظات.. اعرف التخفيضات

أعلنت مختلف المحافظات، عن توفير العسل النحل في معارض أهلا رمضان بجانب عدد من السلع الأخرى بتخفيضات كبيرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توفير العسل في معارض أهلا رمضان بالمحافظات

وأشارت مختلف المحافظات، إلى أنه تم توفير العسل النحل بمختلف أنواعه وأشكاله والأحجام بتخفيضات في مختلف المعارض بالمحافظات بالمراكز الأساسية بها.

ويستمر توفير العسل على مدار الشهر الكريم، بأسعار مخفضة تبدأ من 50 جنيها للنصف كيلو في معارض أهلا رمضان، وهناك أنواع مختلفة من ضمنها العسل بالشمع والعسل بالمكسرات.

أسعار العسل بتخفيضات في معارض أهلا رمضان

ورصد «الوطن» تخفيضات الأسعار على سلع العسل في مختلف المحافظات والتي جاءت كالآتي:

- كيلو الشمع 120 جنيها بدلا من 150.

- كيلو عسل برسيم خاص لمرضى السكري بـ150 جنيها بدلا من 180.

- كيلو عسل نحل نوارة برسيم 80 جنيها بدلا من 100جنيه.

- كيلو عسل نحل برسيم وربع شمع بـ120 جنيها.

- كيلو عسل نحل الحوت شفاف بـ90 جنيها بدلا من 100.

- كيلو عسل برازة برسيم 90 جنيها بدلا من 100جنيه.

- كيلو عسل لربع مكسرات بـ120 جنيها بدلا من 150.

- كيلو زهرة الموالح بـ150 جنيها بدلا من 180.

- نصف كيلو عسل برازة برسيم 50 جنيها بدلا من 80.

- كيلو عسل مكسرات كامل 180 جنيها بدلا من 200 و250 جنيها.