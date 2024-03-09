قبل رمضان بساعات.. إقبال على شراء المواد الغذائية بمعرض أهلا رمضان في العريش

اقبال كبير من المواطنين على عمليات الشراء والبيع بمعرض أهلا رمضان بوسط العريش، وذلك قبل ساعات من شهر رمضان المبارك.

وكانت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء، قد أعلنت عن وصول كميات من البضائع للمعارض والأسواق بالمحافظة.

حيث وصلت إلى أسواق ومعارض محافظة شمال سيناء كميات كبيرة من السكر والأرز وزيت الطعام والسمنة، وذلك لبيعها في أسواق ومعارض المحافظة.

وذكرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أنه تم تقديم طلب إلى وزارة التموين بحاجة المحافظة إلى 200 طن من السكر لضخها في الأسواق والمعارض والمحال التجارية.

وأضافت مديرية التموين، أن كميات السكر وصلت تباعا، ويتم البيع في المعارض والأسواق بسعر 27.5 جنيه، وقد شهدت المعارض اقبالا كبيرا على الشراء، فيما وصلت كميات من الأرز والزيت والمواد البقولية.

إقبال كبير على معرض أهلا رمضان بالعريش

فيما أكد عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء في بيان، أن معرض أهلا رمضان بوسط العريش يشهد إقبالا كبيرا من المواطنين على عملية الشراء.

وأضاف «مطر» أن هناك كميات كبيرة من البضائع، وصلت بسعر مخفض، وعلى رأسها السكر والأرز والزيت، حيث يجري جلبها من المصنع مباشرة، وليس من تجار الجملة.

الزيت بـ 65 جنيها والأرز يسجل 15 جنيها

وأشار رئيس الغرفة التجارية، إلى أن سعر الأرز العادي 15 جنيها، والسوبر 21 جنيها، والزيت لتر 65 جنيها، ونوع ىخر فاخر 70 جنيها، علاوة على انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بشكل غير مسبوق، حيث سجل سعر كيلو الطماطم 7 جنيهات بدلا من 10، والبطاطس 10 جنيهت بدلا من 15 جنيها، والباذنجان وصل 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها الأسبوع الماضي.

بدوره أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في بيان لها، أن هناك مرور يومي من التموين واللجان المشتركة مع مجلس المدينة والغرفة التجارية، لمراقبة حركة البيع والشراء، والعمل على استقدام النواقص من البضائع طوال شهر رمضان.