كرتونة البلح بـ47 جنيها والفول بـ15.. أسعار سلع سحور معارض أهلا رمضان بالدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية، توفير أكثر من معرض «أهلا رمضان» بمختلف المراكز، إذ تم توفير نحو 21 معرضا أساسيا، بالإضافة إلى 7 معارض إضافية وسيارات متنقلة.

تخفيضات 30% على السلع بمعارض أهلا رمضان

وجاءت معارض أهلا رمضان بتخفيضات كبيرة ما بين 15 و30% خاصة على السلع الغذائية الخاصة بالسحور، «الفول والبلح والجبن والحلاوة» وغيرها من المنتجات.

أسعار السلع الغذائية بالدقهلية في معارض أهلا رمضان

ورصد «الوطن» اليوم أسعار السلع الغذائية الخاصة بالسحور والمنتجات داخل معرض أهلا رمضان في الدقهلية كالآتي:

- علبة فول بـ15 جنيها بدلا من 30 جنيها.

- علبة مربي بـ30 جنيها بدلا من 35.

- علبة الحلاوة 35 جنيها بدلا من 40.

- علبة كوفي ميكس 50 بدلا من 5.50.

- علبة التونة 48 جنيها بدلا من 54.

- علبة الجبن 22 جنيها بدلا من 25 جنيها.

وجاءت أسعار السلع الغذائية الأخرى كالآتي:

- علبة صلصة 15 جنيها بدلا من 20.

- علبة السمنة بـ160 جنيها بدلا من 180.

- السمنة الـ1 كيلو بـ80 و90 جنيها بدلا من 100 و125 جنيها.

- الخل 10 جنيهات.

- المكرونة الكيلو بـ20 جنيها.

- الأرز 27 جنيها

- شيكارة 5 كيلو أرز بـ 135 جنيها.

- الزيت 60 جنيها.

- البلح 40 جنيها.

- كرتونة البلح 47 جنيها.