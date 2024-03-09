زوجة الشهيد العقيد حازم حامد: «ضحوا بدمهم عشان نعيش في أمان»

روت نسرين علي، زوجة الشهيد العقيد حازم حامد، كواليس تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي في «يوم الشهيد» وكلمتها اليوم، موضحة أن هذه الكلمة لم تكن مرتبة، لكن عندما تقابلت مع الرئيس شعرت بأنه لا بد أن تتحدث عن هذا الموقف لزوجها الشهيد.

وشددت على أنه «في دم اتدفع عشان نعيش في الأمان.. في ناس عايشة بس فرحتهم مش كاملة».

القوات المسلحة دائما ما تقدم المساعدة لها

وأوضحت نسرين علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن القوات المسلحة والأجهزة المعنية دائما في دعمهم ومساندتهم، ويتواصلون معها لتوفير الاحتياجات كافة، مشيرة إلى أنها كانت ستطلب من دفعة الشهيد زوجها بالقوات المسلحة، أن يأتوا لكي يصلوا مع ابنها في المسجد، ويحكوا عن بطولات زوجها.

زوجة الشهيد: ابني غير قادر على استيعاب التضحية

ونوهت إلى أن نجلها غير قادر على استيعاب التضحية التي قدمها والده، ويريد فقط والده وكل يوم يسأل عنه.