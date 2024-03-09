«المؤتمر»: «يوم الشهيد» يعكس تقدير القيادة السياسية العميق لتضحيات رجالها الأبطال

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أهمية الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يُعد مناسبة وطنية خالصة تُجسد الفخر والاعتزاز بشهداء مصر الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن.

تقدير القيادة السياسية العميق لتضحيات رجالها

وأشار «فرحات» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، عكست تقدير القيادة السياسية العميق لتضحيات رجالها الأبطال، الذين سيظلون علامة مضيئة في التاريخ المصري، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الطاهرة، داعيا الله أن يتقبلهم في جنات النعيم.

وأكد أن رسائل الرئيس السيسي عن الأوضاع الإقليمية كانت حاسمة وواضحة، حيث أكد على أن مصر لن تتخلى عن أشقائها العرب مهما كانت حجم التضحيات.

كما وجه الرئيس رسائل للعالم أجمع بأن الدولة المصرية لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح بالتهجير القسري للفلسطينيين، وستبقى الداعم الأول للقضية الفلسطينية العادلة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، أشاد بكلمة الرئيس السيسي التي أكد فيها قدرة مصر على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تهدف إلى تصحيح مسار الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار.

كما أكد أن تأكيدات الرئيس السيسي بأن الدولة المصرية بحاجة للوقت لتصبح من أفضل الدول عالميا تُعدّ رسائل قوية من قائد حقيقي يعمل بجد من أجل نهضة الوطن.

الاعتزاز بشهداء هذا الوطن

وأوضح أن مصر اختارت يوم التاسع من مارس من كل عام ليكون يوما للشهيد منذ عام 1969 بالتزامن مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبدالمنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، اعتزازا بشهداء هذا الوطن.

كما أشار إلى أن الرئيس السيسي لا يفوت مناسبة إلا ويؤكد أن الأمن والأمان الذي نشاهده الآن تحقق بفضل الله ثم شهداء الوطن الغاليين.

ووجه نائب رئيس حزب المؤتمر التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مشيراً إلى أن أبطال القوات المسلحة المصرية والشرطة، الذين قدموا وما زالوا يقدمون تضحيات جسيمة، هم نماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والفداء والوفاء.