هبة جلال: «يوم الشهيد» يعكس نجاح مصر في عبور تحديات كثيرة على مدار تاريخها

أكدت الإعلامية هبة جلال، أن هناك أحداثا فارقة وأيام فاصلة في حياة الأمم وعمر الشعوب والدول، والتي تشهد تحديات وصعوبات كبيرة وكثيرة بعدها ليس كما قبلها.

تاريخ مصر مليء بالأحداث

وأضافت «جلال»، خلال تقديم برنامج «الخلاصة»، على قناة «المحور»، أن تاريخ مصر مليء بالأحداث ما بين أطماع وانتصارات وانكسارات في الوقت ذاته، مؤكدة أن مصر عبرت تحديات كثيرة على مدار تاريخها، ويعتبر يوم الشهيد أحد هذه الأيام الفاصلة وهو 9 مارس.

يوم الشهيد بدء باستشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبدالمنعم رياض

وأوضحت أن يوم الشهيد بدأ باستشهاد الجنرال الذهبي الفريق عبدالمنعم رياض في معارك التحرير والانتصار والعزة والشرف والكرامة، منوهة بأنه بداية من هذا التاريخ قدمت مصر المزيد من الشهداء، وكلمة السر في المعادلة الرابحة في مصر هي الوطن.

وتابعت: «مهما كانت لدينا تباينات في وجهات النظر وتحديات وظروف صعبة، الوطن هو الشيء الأساسي الذي نتفق عليه كمصريين مهما اختلفنا».