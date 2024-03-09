قيادي بـ«الحرية المصري»: احتفالات يوم الشهيد تؤكد دعم الدولة لأسر الشهداء

هنأ الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، الرئيس السيسي وأسر الشهداء، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، قائلا: «الدولة لا تنسى أبناءها وستظل تعبر في كل لحظة عن حبها واحترامها وعرفانها بهؤلاء الشهداء الأبطال، وستظل تقدم كافة أوجه الدعم لأسر وأهالي الشهداء وقوفا بجانبهم واستمرار مساندتهم بكافة السبل الممكنة».

استقرار وأمن الوطن

ولفت في بيان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التذكير دائما بالأبطال الشهداء الذين لم يترددوا لحظة في التضحية بأرواحهم في سبيل حماية الوطن والدفاع عن ثرواته ومقدراته، بل شرعوا بأجسادهم ودمائهم للحفاظ على استقرار وأمن الوطن وشعبه.

وأكد أن الرئيس بعث بكثير من رسائل الدعم والمساندة والمواساة لأسر الشهداء خلال مشاركته فعاليات الندوة التثقيفية الـ39 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، والتأكيد أن الدولة المصرية ماضية في طريقها الذي رسمه هؤلاء الشهداء نحو تحقيق مزيد من الجهد والعمل لحفظ أمننا المصري.

تكريم أسر الشهداء والمصابين

وأضاف أن القيادة السياسية حريصة على تكريم أسر الشهداء والمصابين كل عام، تقديرًا لتضحيات أبنائهم والتأكيد على أن الدولة ستظل مساندة وداعمة لهم لتلبية احتياجات معيشتهم، ولن تتخلى عن تقديم كافة السبل اللازمة لتعويضهم عن فقدان رب الأسرة.