عضو «خارجية النواب»: نستلهم من ذكرى يوم الشهيد قيم البطولة والفداء للوطن

قدمت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وأسر الشهداء، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، الذي يوافق 9 مارس من كل عام.

وأوضحت «حارص»، في بيان، «لولا تضحيات أبطالنا من الجيش والشرطة لما عبرت مصر أزماتها وحروبها خاصة حربها الأخيرة على الإرهاب والتي راح ضحيتها كثيرا من دماء شهدائنا الأبرار»، منوهة بأن ذكرى يوم الشهيد نستلهم منها قيم البطولة والفداء للوطن.

تحديات كثيرة واجهتها الدولة

وأكد عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية «يوم الشهيد»، كشفت حجم التحديات الحقيقية التي واجهتها الدولة المصرية في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة استطاعت عبور المرحلة، والوصول بنا إلى الجمهورية الجديدة.

وشددت عضو مجلس النواب: نقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لمواجهة كافة التحديات الاقتصادية وغيرها، مؤكدة أن أمن مصر خط أحمر لن نتوانى في حمايته والتضحية من أجله.