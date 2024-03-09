لمدة 5 أيام في رمضان.. تحذير هام لسكان 19 محافظة من ظاهرة جوية

تتأثر 19 محافظة بظاهرة جوية تظهر على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات، وذلك طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية حول حالة الطقس بداية من يوم الأحد 10 مارس حتى الجمعة 15 مارس، مع تباين في درجات الحرارة إذ تسجل أقصى درجة للعظمى الأربعاء 13 مارس على القاهرة الكبرى، وتنخفض بداية من يوم الخميس 14 مارس بمعدل 4 درجات مئوية محذرة المواطنين بعدم تخفيف الملابس.

تحذير من ظاهرة جوية الأيام المقبلة

وتشهد 19 محافظة هي «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، الغربية، الشرقية، المنوفية، المنيا، بني سويف، سوهاج، السويس، جنوب سيناء، البحر الأحمر» ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة والتي تتحول إلى ضباب يعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً مع تحذيرات لسائقي المركبات والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة، بداية من الساعة 4 فجراً وحتى 9 صباحا حفاظا على الأرواح، وذلك في أول 5 أيام من شهر رمضان المبارك

فرص سقوط الأمطار في المحافظات

وتنعدم فرص سقوط الأمطار في المحافظات بداية من يوم الاثنين 11 مارس وحتى يوم الجمعة 15 مارس إذ تشهد البلاد تأثير الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق المكشوفة وسط تحذيرات لمرضى الجيوب الأنفية والحساسية والأمراض التنفسية، باتخاذ التدابير اللازمة.