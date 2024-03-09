آلاء لاشين تكشف تفاصيل فيلم «ويبقى الأثر» بعد عرضه في احتفالية يوم الشهيد

كشفت المنتجة آلاء لاشين، تفاصيل فيلمها «ويبقى الأثر»، الذي جرى عرضه اليوم في احتفالية «يوم الشهيد».

كواليس فيلم ويبقى الأثر

وكشفت آلاء لاشين في بيان، أن الفيلم عُرض في الندوة التثقيفية ليوم الشهيد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين، جميعهم عبروا عن سعادتهم وأنهم فخورون بالمشاركة في العمل.

وكشفت المنتجة أسماء الفنانين المُشاركين في العمل، وعلى رأسهم محمد سلام، نيللي كريم، محمد فهيم، أمير المصري.

أحداث العمل

أما عن قصة العمل، أوضحت أنه يعرض قصص الشهداء منذ أيام الشهيد عبدالمنعم رياض، حتى الشهيد محمد هارون الذي رحل في 2015، مؤكدةً أنها فخورة بعرض فيلم عن الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن.

أما عن الفترة التي استغرقتها من أجل إعداد العمل، قالت إنها بدأت تحضيراتها في بداية يناير وحتى عُرض اليوم في بداية مارس، مؤكدةً أن كل المشاركين شعروا بالمسؤولية تجاه الفيلم، وأحبوا حكايته.

وحرصت المنتجة آلاء لاشين على توجيه الشكر لإدارة الشئون المعنوية على ما قدموه من مجهودات لنجاح هذا المشروع.