اعتماد أحوزة عمرانية جديدة في ديرمواس جنوب المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بمحافظة المنيا، عن اعتماد الحيز العمراني الجديد لـ 5 توابع بقرى ديرمواس، وذلك بعد جهود حثيثة بذلتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، في خطوة لتنظيم العمران وتحسين مستوى الخدمات.

العزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية

-عزبة جزيرة العمارية الشرقية «مجلس قروي تل بني عمران».

-عزبة ناصر «القرية النموذجية- مجلس قروي تل بني عمران».

-عزبة زرابي الديوك «مجلس قروي بني حرام».

-عزبة زرابي أولاد محمود «مجلس قروي بني حرام».

-عزبة أولاد أبو السعود «أولاد مسعود- مجلس قروي دلجا».

وقال مسئول بالوحدة المحلية في مركز ديرمواس، إن اعتماد هذه الأحوزة العمرانية يفتح آفاقًا جديدة أمام أهالي هذه العزب، حيث يسمح لهم ببناء وتوسيع منازلهم بشكل قانوني، كما سيساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم من مرافق أساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

هذا وأكدت الوحدة المحلية على أن العمل جارٍ على قدم وساق لاعتماد باقي الأحوزة العمرانية، وسيتم الإعلان عنها تباعًا فور وصولها.

تحسين مستوى معيشة أهالي العزب

ويمنع اعتماد الأحوزة العمرانية البناء العشوائي، ويضمن تخطيطًا عمرانيًا سليمًا، ويحسن مستوى الخدمات، حيث يسهل توصيل المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ويزيد من قيمة الأراضي والعقارات في العزب المعتمدة، ويخلق فرصا للعمل حيث يُشجع على الاستثمار وإقامة المشروعات التجارية، كما يُساهم في تحسين مستوى معيشة أهالي العزب.