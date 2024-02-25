تفاصيل تطوير كورنيش ديرمواس بالمنيا.. متنفس مجاني لنصف مليون مواطن

تتابع الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، استمرار أعمال التطوير بكورنيش المدينة أقصى جنوب محافظة المنيا، حيث تتم المتابعة اليومية لضمان إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن.

تكثيف التواجد الميداني والدوري

وقال المهندس محمد عبد الغني رئيس مركز ديرمواس، إن تطوير كورنيش المدينة يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف التواجد الميداني والمرور الدوري لمتابعة كافة القطاعات الخدمية.

وتابع رئيس مركز ومدينة ديرمواس أعمال الإنشاءات لتطوير كورنيش ديرمواس على ترعة الإبراهيمية، وطريق مصر أسيوط الزراعي، أمام مدينة ديرمواس، حيث أكد على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن لتوفير مكان للتنزه لأهالي ديرمواس، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير وتجميل جميع مدنها، وتوفير متنفسات مجانية للمواطنين.

الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية

وشدد رئيس المركز على ضرورة الالتزام بمواد البناء المقررة والاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكداً على تواجد جهاز الإشراف بموقع التنفيذ لمتابعة سير العمل بشكل مستمر.

ومن المتوقع أن يستفيد من هذا المشروع حوالي نصف مليون مواطن من أهالي مركز ديرمواس والقرى المجاورة، حيث سيصبح الكورنيش متنفساً مجانياً لهم لممارسة الرياضة والمشي والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

يُذكر أن مشروع تطوير كورنيش ديرمواس يشمل: إنشاء رصيف مشاة جديد بطول 400 متر، إنشاء مسطحات خضراء وأشجار ونباتات، إنشاء إنارة جديدة، إنشاء أماكن للجلوس، إنشاء ألعاب للأطفال.