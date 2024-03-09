«النقل»: تقدم أعمال محطة المنيا بالخط الثاني من القطار الكهربائي السريع (صور)

رصدت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ محطة المنيا ضمن مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - الأقصر - أسوان - أبو سمبل»، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والذي يتم تنفيذه وفق المواصفات والمعايير العالمية.

تسهيل حركة نقل الركاب

وأوضحت الوزارة، من خلال مجموعة الصور التي نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، تقدم الأعمال الإنشائية للمحطة بداية من بوابة الدخول ثم الغرف الفنية وشبابيك التذاكر، وصولاً إلى رصيف التذاكر.

وأكدت وزارة النقل، أن الخط الثاني من المشروع يحقق التنمية لمحافظات الصعيد، إذ يسهل حركة نقل الركاب من ناحية، ونقل البضائع من ناحية أخرى، لافته إلى أن المشروع يوفر آلاف من فرص العمل للشباب سواء المباشرة أو غير المباشرة.

محطات القطار الكهربائي السريع

ويبدأ الخط الثاني من القطار الكهربائي السريع من محطة الفيوم - بني سويف وحتى مدينة أبو سمبل بطول 1100 كم غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ويشمل 36 محطة «10 سريعة - 26 إقليمية»، وبتنفيذ هذا الخط يتم تحقيق مفهوم الشبكة حيث يتبادل الخدمة مع خط «قنا - الغردقة - سفاجا» بمحطة قنا، ومع خط العين السخنة – مطروح بمحطة حدائق أكتوبر.