وفد إيطالي يزور منطقة آثار البهنسا الأثرية في المنيا

استقبلت منطقة آثار البهنسا المعروفة بالبقيع الثاني في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، وفد إيطالي مكون من 22 سائحا، لزيارة أهم المعالم.

تقديم شرح وافٍ للمعالم الأثرية

ووجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وهشام فايز رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، مفتشي آثار البهنسا، باستقبال جميع الوفود السياحية وتقديم شرح وافٍ للمعالم الأثرية، وذكر أهمية المكان الدينية.

وأوضحت منى إبراهيم مخيمر، مدير إدارة السياحة بمركز بني مزار، أن الوفد زار منطقة السبع بنات وساحة القاضي سيدي علي الجمام، وبعض مقابر الصحابة والتابعين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة السياحة والآثار لتنشيط السياحة، وتعريف العالم بالحضارة المصرية العريقة.

وقبل أيام استقبلت منطقة آثار البهنسا، وفدا من تركيا، حيث زار الوفد أهم المعالم الدينية وأبدوا أعجابا كبيرا بالأضرحة ومنها السبع بنات.

استقبال وفود من كافة دول العالم

وتعد منطقة البهنسا في مركز بني مزار من أهم المناطق السياحية التي تستقبل وفودا من كافة دول العالم خاصة دول جنوب شرق آسيا، كما تستقبل في يوم الجمعة عدد كبير من الأهالي، الذين يتوافدون من كافة أنحاء الجمهورية للتبرك بالمنطقة المعروفة بالبقيع الثاني.