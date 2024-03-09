حميد الشاعري ويحيى خليل أبرز حضور عزاء المخرج طارق الكاشف

استقبلت أسرة المخرج والمنتج الراحل طارق الكاشف، عزاءه، بمسجد الشرطة في صلاح سالم، اليوم، بحضور عدد كبير من الأقارب والأصدقاء.

حضور الفنانين عزاء طارق الكاشف

وكان في مقدمة الحضورالموسيقار يحيى خليل، والفنانة إنجي المقدم، والمطرب حميد الشاعري، والمطرب حسام حسني، بجانب عدد آخر من الفنانين.

وفاة طارق الكاشف

وكان طارق الكاشف، رحل عن عالمنا مساء يوم الخميس الماضي، إذ أعلنت الخبر الإعلامية شافكي المنيري، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ كتبت: «خبر حزين للأسف.. رحيل المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي».

وأضافت: «عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان عام 2013 في محطة الأوربيت.. مبدع ودقيق في عمله.. في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون».