سيمون تنعى طارق الكاشف: «أول من اكتشفني وآمن بموهبتي»

نعت الفنانة سيمون، المنتج والمخرج طارق الكاشف، الذي رحل عن عالمنا، منذ ساعات قليلة.

سيمون تنعى طارق الكاشف

ونشرت سيمون، صورة المخرج طارق الكاشف، عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلق قائلا: «البقاء لله.. أجمل إنسان أول من اكتشفني وآمن بموهبتي، وعمل أجمل شرايطي وأول فيديو كليب في العالم العربي وأغلب كليباتي، إنسان عبقري، وفضلت علاقتنا الإنسانية لآخر يوم، الأستاذ العظيم طارق الكاشف».

وأضافت: «مدينة ليك بوجودي الفني يا منتج وفنان وإنسان وأصيل، كاشف المعادن، الله يرحمك يا غالي، لن أنسى فضلك لأني لا أنسى الأصلاء.. الله يرحمك ويصبر أسرتك».

وفاة طارق الكاشف

وكانت الإعلامية شافكي المنيري، أول من أعلنت وفاة المخرج والمنتج طارق الكاشف، إذ كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «خبر حزين للأسف.. رحيل المبدع المنتج الكبير والمخرج طارق الكاشف.. الرقي كله والأخلاق والأدب والجدعنة مع الذوق الراقي».

وأضافت: «عملت معه كثيرا ولسنوات وآخرها كان عام 2013 في محطه الأوربيت.. مبدع ودقيق في عمله.. في أمان الله يا طارق ربنا يرحمك ويكرمك إنا لله وإنا إليه راجعون».