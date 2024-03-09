النائب أحمد بدوي: حصر الحسابات المزيفة في قضية طالبة العريش لتقديمهم للنيابة

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنَّ أغلب قضايا الابتزاز الإلكتروني والتي تتسبب في إثارة الفتنة، الهدف منها تحقيق مشاهدات والترويج لصفحات شخصية، ولو على حساب بث الشائعات والأكاذيب والافتراءات، مستطرداً: «الناس مجروحة.. انت مقدرتش ظروف الأسرة.. سيبوا الناس في حالها والابتزاز الإلكتروني قد يصل لحالة عامة، مذكراً بفتاة المنصورة نيرة أشرف والتي تم إطلاق العديد من الشائعات وقتها».

وأضاف «بدوي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «cbc»: «النيابة العامة أمرت بحبس المتهم في واقعة نشر أخبار كاذبة بواقعة وفاة طالبة جامعة العريش، على ذمة التحقيقات إلى أن تتم إحالته للمحاكمة».

وتابع رئيس لجنة الاتصالات بـ«النواب»: «لا تزال الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تحصر بقية الحسابات المستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي فيما سيتم تقديم البعض الآخر للنيابة العامة ربما غداً».