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الرئيس السيسي: وجهت بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية وتشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي

كتب:

شريف سليمان
11:57 م | الأحد 01 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه التقى المجلس الأعلى للقضاء صباح اليوم، موضحًا: «قلنا يا جماعة فكروا مع بعض في موضوع الجرائم الإلكترونية، وتشكيل لجنة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، لأننا نرى أن هذا الموضوع سيقفز مننا، وقد لا نكون منتبهين بانعكاساته علينا، سواء معرفة أو تطور أو جرائم، حتى يتم سن المشروعات اللازمة».

جاء ذلك خلال كلمته ضمن فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي تعرضه قناة «إكسترا نيوز».

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