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صلاح حسب الله: لا يوجد نص واحد في قانون الجرائم الإلكترونية يقيد الحرية

كتب:

محمد عزالدين
10:56 م | الأحد 20 أغسطس 2023
الدكتور صلاح حسب الله

الدكتور صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب السابق، إنه يتفق بضرورة وجود مساحة لكي يعبر الناس عن آرائهم، وتنتقد آراء الحكومات وليس الترويج للشائعات والسب والقذف.

قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية

أضاف «حسب الله»، خلال لقاء ببرنامج «محل نقاش»، المذاع على قناة «العربية»، أن مصر أصدرت قانون عام 2018 بشأن مواجهة الجرائم الإلكترونية والاستخدام السيئ للسوشيال ميديا، ولا يوجد نص واحد في هذا القانون قيد الحرية أو مواجهة لأحد يعبر عن رأيه أو ينتقد.

القوانين لا تعاقب الحريات

لفت إلى أنه أجرى دراسة مقارنة في هذا التوقيت لكل القوانين العربية الموجودة وخارج المنطقة، ووجد أن القوانين كلها لا تعاقب على الحريات، لأنها المساحة والرئة التي تستخدمها الدولة أحيانا الأنظمة السياسية لخلق مساحات.

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